12 Kasım 2018, 11:49

Ortaokul Öğrencisini İstismar Eden Zanlıdan Rezil Savunma: Sadece Öpüştük

Zonguldak'ta 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini taciz etmekle suçlanan zanlı, mahkemedeki savunmasında "Öpüştük ancak cinsel ilişkiye girmedik" ifadesini kullandı.

Zonguldak'ta, A.G. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.B. için verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından olayın zincirleme olarak gerçekleştiği gerekçesiyle bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ereğli ilçesinde 2009 yılında meydana gelen olayda, olay tarihinde 18 yaşında olan B.B., iddiaya göre, arkadaş olduğu ortaokul öğrencisi A.G.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen A.G.'nin ailesi savcılığa şikayette bulundu. B.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan B.B. geçen yıl sona eren davada, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY, CEZANIN ARTIRILMASINI TALEP ETTİ

Yargıtay 17'nci Ceza Dairesi, A.G.'nin ifadesinde cinsel istismarın bir kez değil, zincirleme olarak birden fazla kez gerçekleştiğini anlatan beyanları olduğu gerekçesiyle verilen cezanın artırılmasını talep etti.

"İLİŞKİYE GİRMEDİK" SAVUNMASI KURTARMADI

Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., bir önceki duruşmada genç kızla öpüştüklerini, ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söyledi. Karar duruşmasına ise B.B. katılmadı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın kararına uyarak sanığa verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasında artırıma gitti ve B.B.'yi 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Zonguldak
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:49



YORUMLAR (12)
ÜMİT: ALLAH BELANI VERSİN UTANMAZ ADİ
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SSSSSSS: Böyle şeye çok kafanız çalışır bravo ...
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..: 18 sen yaşıtlarınla olacaksın 14 Le değil.karar doğru.erkeklere büyük iş düşüyor aslında.bilmiyordum falan olmaz.
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BABA VANGA: Belden aşağıya kafamız süper çalışıyor yediden yetmiş yediye ...
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SERDAR: 14 yaşında ama öpüşmeyi biliyor
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