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Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişiminde Denizli Çardak Havalimanı'nı işgal etme suçlamasıyla yargılanan, aralarında ihraç edilmiş askerler ile muvazzaf subay ile astsubayların da olduğu 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

23.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:47Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı
15 Temmuz darbe girişiminde Çardak Havalimanı'nı işgal etme suçlamasıyla yargılanan, aralarında ihraç edilmiş askerler ile muvazzaf subay ile astsubayların da olduğu 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahıslardan 30'u polis tarafından yakalandı.

Konu ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz da FETÖ mensupları tarafından kalkışılan darbe teşebbüsü ile ilgili olarak Denizli'de Çardak Havaalanı'nın işgali ile ilgili olarak yakalanan askeri personel olan şahısların yargılanması sonucunda bazı şahısların hüküm giydiği, bazı şahısların ise beraat ettiği kaydedildi. Berat edenler ile ilgili yapılan temyiz neticesinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi şahıslar hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçu" kapsamında bozma kararı verdikleri belirtildi. Açıklamada, "Şahısların kaçmalarını engellemek amacıyla TSK'dan ihraç ve aralarında halen çalışan muvazzaf subay ile astsubay rütbesindeki toplam 33 şüpheli hakkında Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama emri çıkartılmış bunlardan 30'u yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 daha önce meslekten ihraç edilen şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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