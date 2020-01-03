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Yargıtay kararı için Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: Esas değil, usul açısından bozuldu

Aralarında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yer aldığı 36 kişi için verilen beraat kararı Yargıtay 5. dairesince usul eksikliği nedeniyle bozuldu. Aziz Yıldırım, "Esas değil, usul açısından bozuldu. Bu durumda süreç uzar" dedi.

03.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:23

Futbolda şike davasında, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama sonucu, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliği (Şekli bir hata. Dosyada gereken bazı noktaların olmaması) nedeniyle bozdu. Dosya yeniden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek ve eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden Yargıtay önüne gidecek.

AZİZ YILDIRIM KONUŞTU

Yeni sürecin de en az 1.5-2 yıl devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Yargıtay usulden bozmuş. Burada dikkat çeken kısım esas değil usul. Usulde 2 hata bulmuşlar. Biri Ahmet Çelebi hakkında bir eksiklik olması. Bir diğeri de yeniden yargılama ile ilgili bir usul eksikliği. Esasta bir sorun yok ama süreç bu şekilde biraz daha uzar" dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın 'Futbolda Şike' davasında beraatine karar vermişti. Dosya uzun zamandır Yargıtay'daydı.

FETÖ DAVALARINA DEVAM EDİLİYOR

Beraat eden Yıldırım'ın şikayetiyle FETÖ adına hareket ettikleri ve yargılanan kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin sorumluluları hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Nisan 2016'da 12 kişi tutuklandı. FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

(Takvim)

Yargıtay kararı için Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: Esas değil, usul açısından bozuldu

Aziz Yıldırım, Spor


HABER YORUMLARI (10)
BJK: AZİZ BAŞKAN ALLAH AŞKINA ŞİKE YAPTIN MI ???
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AZİZ GÖKGÜRÜRLTÜSÜ: YAPTIMSA TAKIMIM İÇİN YAPTIM, AMA BEN ŞAHSİ CEZA İSTERİM TAKIMI BAĞLAMAZ HEMDE YASA ÇIKARTIRDIM ŞİKE VAR AMA SAHAYA YANSIMADI DİYE.
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4 1
FAZİA: 2010/2011 ŞAMPİYONU YAZANLARIN ÇOĞU DA TRABZONLU DEĞİL DİĞER TAKIM TARAFTARLARIDIR. Kendi şampiyonluklarının şaibelerini trabzonun üzerinden ört bas etmeye çalışıyorlar.
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4 2
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...: BUNLARA GEREKEN CEZAYI VERMEZSEN BU LİG ÇOK ZORLU GEÇMEYE DEVAM EDER
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2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR: ŞİKECİ
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3 3
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POLAT: ACABA ŞİKEBAHÇE HAKIYLA BİR KEZ ŞAMPIYON OLMUŞMUDUR
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5 6
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MALATYASPORA GİDEN TOFAŞLAR: kişi kendinden bilirmiş işi , kepazeler sizi
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4 2
ANTİ FB: NE KADAR ZORLASANIZDA HERKESTE BİLİYOKİ 2011 ŞAMPİYONU TRABZONDUR GAYRISI HİKAYE TESCİLLİ ŞİKECİLER:))))))))))))
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12 11
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BOZO: NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ SANKİ HADİ BAŞKA KAPIYA ŞİKECİLER YATCAK YERİNİZ YOK
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10 6
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CAN: ne kadar saklasanızda kimse keriz değil şampıyonluklarınız hepsi şaibeli ligin içine etiniz
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9 4
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