Haberler » Güncel » Haber

Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı

Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı.

24.09.2019 18:40Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı
Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı. 93 sanığın cezasının onanmasına karar verilirken, 41 sanık hakkında verilen hükümlerin ise bozulmasına karar verildi.
Kararlara göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası onandı. Ayrıca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası da onandı. Güven ve Farisoğulları için Meclis Başkanlığına bildirimde bulunulacak.
TEMEL'İN CEZASI BOZULDU
Öte yandan, HDP Milletvekili Ebru Güney hakkında verilen beraat kararı onandı. HDP Van Milletvekili Tayyip Temel'e "örgüt yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl hapis cezası ise bozuldu. Temel'in "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Karara göre, HDP Milletvekili Pero Dündar hakkında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası ise eksik araştırma nedeniyle bozuldu.
(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Musa Farisoğulları, Milletvekili, Yargıtay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:10 Fransız karargahı kütüphaneye dönüştürülüyor
19:08 Fransa'dan ABD-İran gerilimi açıklaması
19:08 İkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardı
19:08 Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
19:06 Almanya'da organize suç raporu
19:06 Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla bir araya geldi
19:04 Prof. dr. özden büyük depremin öncüsü değil