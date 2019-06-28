Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi

Yargıtay , Adana ve Hatay'daki MİT TIR'larının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna varırken, sanıkların eylemlerinin devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna da hükmetti.

İşte Yargıtay'ın verdiği cezalar;

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık 'a 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis cezası verdi.

Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

MİT TIRLARI SANIKLARININ AVUKATINA FETÖ'DEN HAPİS

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili 18 Ocak 2019'da görülen davada tutuklu yargılanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ile Ahmet Karaca'nın avukatlığını yapan sanık Alp Değer Tanrıverdi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY" üyesi olduğu iddia edilen sanık Alp Değer Tanrıverdi ve avukatı katılmıştı.

Duruşmada değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasını yinelemişti.

Sanık Tanrıverdi ise iddia makamının değerlendirmesini kabul etmediğini ve FETÖ propagandası yapmadığını savunmuş, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. ByLock içeriğinde adı geçen kişileri tanımıyorum. Bu programı kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" diye konuşmuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Alp Değer Tanrıverdi'yi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.