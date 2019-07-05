05.07.2019 19:02
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Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu

Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozduANKARA - Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağırışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu
ANKARA - Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağırışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin hapis cezasını bozdu.
Yargıtay aldığı kararla, daha önceden haklarında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen hapis cezasını bozdu.
Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Ayrıca aynı dava kapsamında, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verildi. Böylece, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bahse konu davada Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu
Kaynak: İHA
Nazlı Ilıcak, Yargıtay, Genel

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