Yargıtay Önünde Şüpheli Valiz Alarmı

Yargıtay
binası önüne bırakılan şüpheli valiz polis ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreli yaşanan "bomba paniği" valiz sahibinin olay yerine gelmesiyle normale döndü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Çankaya
ilçesindeki Atatürk
Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki Yargıtay binası önünde bulunan valizi fark eden güvenlik görevlileri, valizde bomba olması ihtimaline karşın durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafını güvenlik şeridiyle kapatarak, bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Bomba imha uzmanlarının beklendiği sırada olay yerine koşarak gelen bir kişi, bavulun kendisine ait olduğunu söyledi. Polis
ekipleri, şahsın GBT sorgusunu yapmasının ardından valizi açmasına izin verdi. Valizin içindekilerin elbise olduğunun anlaşılması üzerine durum normale döndü. - ANKARA
Polis,Yargıtay
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:17