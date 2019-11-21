Yargıtay TÜRKSAT baskını davasında sanıkların cezasını onadı

FETÖ'nün hain darbe girişimi TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yayınların kesilmesi için Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT yerleşkesine yapılan baskına ilişkin davada Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 sanık hakkında verilen karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) eski personeli Eray Uçkun, Mustafa Altunay, İbrahim Altınok, Mesut Sancak, Melih Varol, Fatih Arslan, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük ve sivil sanıklar Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş ile Salih Mehmet Dağköy hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ayrıca asker sanıklara 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olan TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da kesinleşti.



Özel Kuvvetler Komutanlığı eski personeli 8 asker hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hükmedilen 36'şar kez 15 yıl hapis cezasını bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eylemin birden fazla kişiye karşı tek bir fiille gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılarak, bunun tespiti halinde sanıklara yönelik zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken her bir mağdur yönünden ayrı ayrı ceza tayinini karar bozma nedeni yaptı. Aynı sanıklara nitelikli yağma suçundan 29'ar kez verilen 20 yıl hapis cezası indirim yapılarak, eksik ceza tayininde bulunulması nedeniyle bozuldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davanın sivil sanıklarından Uğur Özüdoğru'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını sanığın eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım"ı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu. Kararda, Uğur Özüdoğru'nun sanıklara aracını vererek suçun işlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.



Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında asker sanıkların "yayın akışına müdahale etmek, yasal iktidar ile halk arasındaki iletişimi engellemek, darbeye destek sağlayıcı yönde yayın yapılmasını temin etmek" amacıyla helikopterle TÜRKSAT'a gittiği belirtildi. Kendilerine yönelik direnci kırmak için helikopterden ateş eden sanıkların "zorla tesislere girdikleri, görevlileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikleri, haberleşmelerini engellemek için görevlilerin telefon ve silahlarını aldıkları" anlatıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarıyla sonuçlanabilmesi için TÜRKSAT'ın ele geçirilmesinin ve yayın akışının kesilmesinin kritik öneme sahip olduğu aktarılan kararda, yayın akışını kesmekle görevlendirilen sivil görevlilerin olay yerine zamanında ulaşamadığından teknik olarak yayın kesmenin gerçekleşemediği vurgulandı.



Sanık Eray Uçkun'un ise Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Osman Kılıç'a yayınların kesilmediğini aktararak, TÜRKSAT'ın uçaklarla bombalanmasını teklif ettiği belirtilen kararda, yayınları kesmek için gelen sivil sanıkların emniyet güçleri tarafından TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesine girmek istedikleri sırada gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu kararda, TÜRKSAT'ın bombalanacağını bilen asker sanıkların olay yerinden uzaklaşmak istedikleri esnada güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdikleri kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA