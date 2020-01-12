Haberler » Güncel » Yargıtay üyeleri Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti - Haber

Yargıtay üyeleri Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle Bursa'da bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti.

12.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:00Yargıtay üyeleri Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti
Başkanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle 'da bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Akarca, Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti. Bursa'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen üyeleri geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bursa'da iyileştirmelerden memnun olduğunu söyleyen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Bursa'da koşulların gerek fiziksel gerekse adli olarak iyileştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise Bursa'da bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken "Her şeyin temelinde eğitilmiş, vicdan sahibi, adalet duygusu gelişmiş, fedakar meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Onları da sizler de görüyoruz. Onun için her zaman moralimiz yüksek" diye konuştu.

Ayrıca ziyarete Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın yanı sıra Yargıtay birinci başkan vekilleri Mehmet Kürtül ve Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay daire başkanları ve Yargıtay üyeleri de katıldı.

Ziyaretin sonunda heyet, Bursa Adalet Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32  Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haber
16:30  Robotik eğitim proje şenliği düzenlendi - Haber
16:30  İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı - Haber
16:30  Ceren Özdemir ölümünün kırkıncı gününde anıldı - Haber
16:29  Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
12.01.2020 16:38:06