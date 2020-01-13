Haberler » Güncel » Yargıtay üyeleri zirvede - Haber

Yargıtay üyeleri zirvede

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Üyeleri, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'a çıktı.

13.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:42Yargıtay üyeleri zirvede
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Üyeleri, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden 'a çıktı.

Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Bursa'ya gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Mehmet Kürtül ve Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay Daire Başkanları ve üyelerinden oluşan heyet, şehir merkezindeki ziyaretlerinin ardından Uludağ turu yaptı. Sarıalan'da Osmangazi Belediyesi'ne ait Taşkonak Tesisleri'nde Yargıtay üyelerini ağırlayan Başkan Mustafa Dündar, Bursa'nın gözde turizm merkezi Uludağ hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Sarıalan'dan teleferik ile oteller bölgesine, ardından da telesiyej ile zirveye çıkan heyet, burada bir süre dinlenerek muhteşem manzarayı izledi. Yargıtay üyeleri, Uludağ dönüşünde ise tarihi İnkaya çınarını ziyaret etti. Başkan Dündar, çınar ve çevresinde belediyenin yaptığı düzenleme çalışmalarıyla ilgili heyeti bilgilendirdi. - BURSA

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48  Spor servet yardımcı kulüplerin borç sarmalından kurtulması için uefa da istekli - Haber
18:48  Ankara msb: resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı - Haber
18:48  Denizli ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Haber
18:48  Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı - Haber
18:46  Rus trollerine karşı Litvanya elfleri - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:52:42