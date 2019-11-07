Haberler » Güncel » Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi

Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi

Yargıtay Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in annesi Zehra İpek'in cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

07.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:35
Yargıtay Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in annesi Zehra İpek'in cenazesi, Rize'de toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle dün gece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 90 yaşındaki Zehra İpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İpek için merkeze bağlı Pazarköy köyündeki Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, YÖK Üyesi Fahri Kasırga ile çok sayıda üst düzey yargı mensubu katıldı.
Bakan Gül, Kenan İpek ve ailesine taziyelerini iletti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Gül ve İpek, bir süre tabutu birlikte taşıdı.
İpek'in cenazesi, aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.
Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi

Abdülhamit Gül, Kenan İpek, Rize, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:50   Avcılar'da doktor meslektaşını tabancayla vurmaya böyle gitti
19:48   Şeker fabrikası çalışanlarının yetkinliğini artıracak protokol imzalandı
19:48   Erdoğan-Orban ortak basın toplantısı (3)
19:47   Tunceli'de yamaç paraşütü keyfi
19:46   Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:52:11