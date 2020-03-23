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Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için seçim yapılacak

Tüm ülke koronavirüs salgınına karşı mücadele tedbirlerine odaklanmışken, yüksek yargıda görev değişimleri yapılıyor. Yargıtay ve Danıştay başkanlarının yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılmaları sonrasında yeni başkanların belirlenmesi için seçim yapılacak. Ancak kulislerde, seçimlerin koronavirüs salgını sebebiyle ertelenebileceği konuşuluyor.

23.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:27

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yaş haddinden dolayı emekli olmasının ardından, yüksek yargı seçime hazırlanıyor. Yeni başkanların belirlenmesi için yapılacak seçimler, koronavirüs sebebiyle herhangi bir erteleme olmazsa yarın gerçekleştirilecek.

SEÇİMLER KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ERTELENEBİLİR

Yüksek yargıda beklenen görev değişimleri ilk olarak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün 20 Mart'ta yaş haddinden emekli olması ile başladı. Yeni Danıştay başkanının seçilmesi için Danıştay Genel Kurulu'nda 25 Mart Çarşamba günü seçim yapılması kararı alınsa da bu tarihin tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenebileceği konuşuluyor. Seçim gerçekleşirse, yeni Danıştay Başkanı genel kurulda üyelerin salt çoğunluğunu alan isim olacak. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yeni Danıştay başkanı için yargı kulislerinde birçok isim geçiyor. Ancak şu an için resmi bir adaylık başvurusunun yapılmadığı belirtildi.

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 6 ADAY YARIŞACAK

Yargıtay'da da başkanlık koltuğu bugün itibariyle el değiştiriyor. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in emekli olması sebebiyle yarın Yargıtay üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere sandık başına gidecek. Resmi olarak Yargıtay başkanlığı için 6 isim adaylığını açıkladı. Bu isimlerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu ve 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk olduğu belirtildi.

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Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için seçim yapılacak

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Yüksek yargıda koronavirüs önlemleri arasında başkanlık seçimleri yapılacak
Etiketler : Danıştay Başkanı, Zerrin Güngör, Danıştay, Güncel

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