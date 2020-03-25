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Yargıtaya yeni Genel Sekreter

Yargıtayda dün yapılan başkanlık seçiminin ardından yönetimde de değişikliğe gidildi.

25.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:40
Yargıtaya yeni Genel Sekreter
Yargıtayda dün yapılan başkanlık seçiminin ardından yönetimde de değişikliğe gidildi.
İsmail Rüştü Cirit'in emekliye ayrılmasının ardından dün Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca tarafından, Yargıtay Genel Sekreterliğine 9. Ceza Dairesi üyesi Fevzi Yıldırım atandı.
Fevzi Yıldırım, Yusuf Ziyaattin Cenik'in yerine Yargıtayın yeni Genel Sekreteri oldu.
Öz geçmişi
Fevzi Yıldırım, 1968'te Sivas'ın Hafik ilçesinde doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yıldırım, Sivas hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sırasıyla Turhal, Ulubey, Taşlıçay, Nazilli hakimliği, Adalet Bakanlığı ve HSYK Teftiş Kurulu Başkanlıklarında Adalet Müfettişi ve Başmüfettişliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcılık görevinde bulunan Yıldırım, 2017'de Yargıtay Üyeliğine seçilmişti.
Yıldırım, evli ve iki çocuk babası.
FETÖ sanıklarını yargılıyordu
Fevzi Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski yüksek yargıçların yargılandıkları davalara bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görev yapıyordu.
Yıldırım, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yapılan yargılamalarda ikinci heyetin başkanlığını yürütüyordu.

Kaynak: AA

Etiketler : Sekreter, Güncel

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