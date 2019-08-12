Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Yerel mahkeme, kadını haklı bularak firmanın kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yönünde karar almıştı. Daire, yerel mahkeme kararını bozarak kadını haksız buldu.

YEREL MAHKEME TAZMİNAT KARARI VERDİ

Bir şirkette servis elemanı olarak çalışan kadın, doğum izni kullandı. Daha sonra 6 ay ücretsiz izin alan kadın, bu izninin sonunda yıllık izin talep etti. Çalışanın bu talebi, ücretsiz izin kullandığı gerekçesiyle reddedildi. İşveren, çalışanına işe başlaması yönünde ihtarname gönderdi. Mesaiye başlamayan kadının iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedildi.

Bunun üzerine kadın, firmaya dava açtı. İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispat yükü kendisine düşen davalı, fesih kararının haklılığını ispatlayamadı. Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

İlk derece mahkemesinin kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, davacı çalışanın, doğum sonrasında ücretli izin hakkını kullandığı, daha sonra kadının 6 ay ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi.

Davacı çalışanın 6 aylık ücretsiz izninin bitimi sonrasında 14 günlük ücretli izin talebinde bulunduğu aktarılan kararda, işverenin bu talebi kabul etmediği, davacının da işe başlamadığı bildirildi.

Kararda, işverenin yıllık izin talebi uygun görülmediği halde işe başlamayan davacıyı devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarttığı hatırlatıldı.

İZİN KONUSUNDA KARAR HAKKI İŞVERENİN

Yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermemenin, kullanılacak iznin zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu ifade edilen kararda, "Doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6 ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, işverenin fesihte haklı olduğu, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabul edilmesinin hatalı olduğu kaydedildi.