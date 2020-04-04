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"Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatlık mesleğinin adalet hizmetlerinde yadsınamayacak bir yeri olduğunu belirterek, "Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimizin tabii bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

04.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:25
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatlık mesleğinin adalet hizmetlerinde yadsınamayacak bir yeri olduğunu belirterek, "Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimizin tabii bir parçası olarak görüyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Gül, avukatlık mesleğinin hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez bir önemde olduğunu vurgulayarak, "Kuşkusuz savunma, yargının kurucu unsuru; avukatlık da adalet hizmetleri içinde yadsınamaz bir meslektir. Bu nedenle, avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimizin tabii bir parçası olarak görüyoruz. Bu düşünceden hareketle, hukuk politikalarında yol haritamızı oluşturan Yargı Reformu Strateji Belgesi, avukatların ve Baroların hassasiyetlerini, görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı. Belgenin adım adım hayata geçmesiyle birlikte avukat meslektaşlarımın da tavsiye ve beklentileri adalet sistemimize birer birer yansımaya başladı" dedi.
Bakan Gül, mesajında avukatların büyük bir ilgiyle karşıladığı arabuluculuk, e-tebligat, hususi damgalı pasaport hakkı ile hukuk fakültelerine ve hukuk mesleklerine girişte kalitenin yükseltilmesi gibi yeniliklerin devamı üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getirerek mesajına şöyle devam etti:
"Bu kapsamda, savunmanın yargılamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere avukatların erişimlerine ilişkin UYAP güncellemesi bugün itibarıyla hayata geçmiş bulunmaktadır. Bütün bu yeniliklerin temelinde, her renkten, her desenden farklılıklarımızı bereketli bir zenginlik olarak görerek 83 milyon insanımızın hakkını, hukukunu korumak ideali bulunmaktadır. Hukuk ve adalet bu birlik ve bütünlüğün en temel güvencesidir. Bu nedenle hukuk düzeninde adalete ve yargıya güven duygusu hayati derecede önemlidir. Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, adalet camiamızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyor, tüm avukatlara sağlıklı ve başarılı bir mesleki yaşam diliyorum."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdülhamit Gül, Güncel
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