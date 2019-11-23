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Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı

Brezilya'da bir adam, yarı çıplak şekilde karısından kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı. Karısını aldattığı düşünülen adam, yarı çıplak şekilde ağaca tırmandı. Ardından sokağa gelen karısı, adamı ağaçtan inerken yakaladı.

23.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:50

'da güpegündüz koşarak sokağı geçen koca, peşindeki karısından kurtulmak için ağaca tırmandı. Sosyal medyada yer alan görüntüler fenomene dönüşürken, görenler hayrete düştü.

'ta yayınlanan bir video, dakikalar içinde hızla yayılıp viral oldu. Güvenlik kameralarına takılan görüntüler, Brezilya'da bir sokakta güpegündüz kaydedildi. Sokakta yarı çıplak koşan bir erkek, arkasına bakarak ilerliyor ve bir süre sonra yolun solundaki kaldırımda bulunan ağaca ulaşıyor. Ağaca tırmanan adamın gözden kaybolması saniyeler sürüyor.

KOCASINI ARIYOR

Güvenlik kameraları kısa süre sonra bu kez bir kadını kaydediyor. Kocasının peşinden aynı sokakta koşan kadın, köşeye kadar ilerliyor ve etrafına bakınıyor. Kocasını bulamayan kadın iki sokağı birden tarıyor fakat bir sonuca ulaşamıyor. Geri dönmeye hazırlanırken, adamın tırmandığı ağacın yanında oturan bir kadın ve bir erkek dışarı çıkıyor.

YASAK AŞK MAĞDURU KADIN, KOCASINI AĞAÇTA BULUYOR

Bu sırada yarı çıplak koca düşer gibi ağaçtan iniyor, evden çıkan kadın korkarak yanındaki erkeğe sarılıyor. Yerel basında 'Yasak aşk mağduru' olarak anılan kadın, kocasının karşısında elleri belinde beliriyor.

İkili daha sonra istemeseler de evlerine birlikte dönüyorlar. Yerel medya, görüntünün fenomene dönüştüğünü ve binlerce sosyal medya kullanıcısının hayrete düştüğünü bildiriyor.

Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı

Facebook, Brezilya, 3. Sayfa, Dünya


HABER YORUMLARI (3)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Yalandan yere o kadar kovaladında ne yaptın kezban seni,ellerini bağlayıp vıdı vıdı etmekten başka
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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ:Güvenlik kamerası da vücut ısısına duyarlı termal kamera galiba. ''Oyuncular'' nerede, ''zoom'' orada. . .
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DOĞRUSU:BU KARIYA YAPILIR MI LA YANLIŞ. BAK O DA SANA KOŞUYO GÜZEL DONUYLA LAA
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