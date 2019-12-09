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Yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını yaşatmak istiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hüzeyfe Okur, yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını gelecek nesillere aktarmak istiyor.

09.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:18
'in ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hüzeyfe Okur, yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını gelecek nesillere aktarmak istiyor.
Silifke Kent Konseyi tarafından kendisine tahsis edilen atölyesini her gün büyük bir hevesle açan Okur, zamanının büyük bir kısmını burada geçiriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Ahşap Kaşık Ustası" sertifikasına sahip olan Okur, kendine ait bahçesindeki yeni dünya, zeytin ve ceviz ağaçlarından faydalanarak kaşıklarını yapıyor.
Memur emeklisi olan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yaşlarında başladığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirtti.
Kaşık yapmaya başlamasında 14 kişilik bir ailede büyümesinin büyük bir etken olduğunu ifade eden Okur, "O dönemlerde kaşıklar önemliydi. Yemekte yeterince kaşık olmadığı için annem, tencerenin kaşığıyla yemek yerdi. Ben de böylelikle bu işi yapmaya başladım." dedi.
Mesleğinin yok olmasını istemediğini vurgulayan Okur, ahşap kaşık yapım sanatını gelecek nesillere aktarmak için isteyenlere bu işin inceliklerini öğretebileceğini kaydetti.
Yarım asırdır sürdürdüğü ahşap kaşık yapımını yaşatmak istiyor

Kent Konseyi, Silifke, Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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