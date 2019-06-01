Yarım Asırı Aşkın Tecrübelerini, Teknoloji ile Birleştirip Askeri Araç Üretiyorlar

"ASELSAN İLE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Koluman Otomotiv firması ar/ge uzmanıAlperen Işık "Askeri araçlardan bahsedecek olursak biz üst yapıcı ve araç imalatçısı olarak yer alıyoruz sektörde. Şu anda fuarda "Derman" aracımız var. 8x8 ve 517 beygirden 625 beygire kadar motor gücü olan özel maksatlı geliştirilmiş bir araçtır. Bunun haricinde "Kalkan" adında bir aracımız var. Üst yapısını yaptığımız bir araç. Bu projede de Aselsan ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

" TSK'YA HİZMET VEREN YÜZLERCE ARACIMIZ MEVCUT"

Işık "Ayrıca 4x4 özel maksatlı muharebe aracı olarak geliştirdiğimiz bir "LSA4" aracımız var. Bu araçları biz bu fuarda sergiliyoruz. Tabi bunların haricinde hali hazırda TSK'ya hizmet vermeye devam eden yüzlerce, binlerce aracımız mevcuttur. Tabi ki bu araçlar askeri araçlar olduğu için çok ince detaylar gerekiyor. Çok hassas ve titiz çalışmalar gerektiriyor. Bu da proje sürelerinin biraz uzamasına sebebiyet veriyor. Bunun haricinde tabi ki herşey yolunda gidiyor." diye ekledi.