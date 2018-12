Yarım Asırlık Çiftler 'Aşk' Tazeledi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM), en renkli organizasyonlarından birine şahit oldu. Bursa'da yaşayan ve 50 yıl ile üzeri evli kalma başarısını gösteren örnek çiftler, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bir Yastıkta Yarım Asır' projesi çerçevesinde buluştu. Yıldırım Beyazıt Salonu'nda organize edilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş'la birlikte katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de bu renkli organizasyonda örnek çiftleri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gecede yaptığı konuşmada, örnek evlilikleri nedeniyle katılımcı çiftleri kutladı. Güçlü ailenin toplumu ayakta tuttuğunu belirten Başkan Aktaş, "Eskiden iki genç evlendiğinde, 'Bir yastıkta kocayın' diye dua edilirdi. Eminim, hepiniz bu duaya yürekten amin demiş olmalısınız ki evlilikte yarım asrı geride bıraktınız. Bizler de aile olmakta 50-60-70 yıla nasıl imza atılıyor, bunu öğrenmek istedik. Bu nasıl olurmuş, ibret-i alem için sizleri davet ettik. Alkışlara layıksınız. Allah, daha nice güzel günleri sizlere bahşetsin" dedi. Türkiye'nin aile olma konusunda Batı ülkelerine nazaran çok şanslı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bugün Batı'da aile kurumu can çekişiyor. Aileyi diri tutabilmek adına çok ciddi paralar harcıyorlar. Bizim toplumumuzun temel direği ise aile. Huzurlu bir toplum için birbirine sorumluluk şuuruyla bağlı ailelerin çoğalmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Başkan Aktaş, her konuda olduğu gibi evlilikte de en iyi örneğin Hz. Peygamber olduğunu ifade etti. Hz. Peygamberin hanımlarından gelen her türlü davranışa sabır ve tatlılıkta mukabele ettiğini, azar ve şiddete yer vermediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Samimi ve içten davrandı. Onları sevinçte de tasada da ortak kabul etti. Her birine iltifat ve alaka gösterdi. Ev işlerinde yardımcı oldu. Diyebiliriz ki evlilik, 'Ben bir adamı-kadını mutlu edebilirim' olgunluğuna eriştikten sonraki iştir. Bu olgunluğa erişmeyenler arasındaki evlilikler de haliyle kısa sürüyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasında 'Evlilik aşkı öldürür' şeklindeki hatalı anlayışı da değerlendiren Başkan Aktaş, "Aşkı öldüren evlilik değil evlilerdir. Gerçek aşk, bir insanı yücelterek sevmek değil hatası-kusuru-zaafı ve ayıbıyla sevmektir. Bu yüzden evlilik; uzun süre birlikte olmayı göze alarak, birbirini olduğu gibi sevmenin, hataları ve ayıpları ile yıkılmayan birlikteliğin inşa edilmesi için verilmiş ömürlük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Renkli gecede, 57 yıldır evli olan Erol Candan-Sabiha Meral Candan çiftinin nikahları da tazelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kıydığı temsili nikahın şahitliklerini, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan yaptı. Başkan Aktaş, nikah sonrası evlilik cüzdanını Sabiha Meral Candan'a teslim etti. Başkan Aktaş'ın her masa ile tek tek ilgilendiği etkinlikte düğün halayı da çekildi. Gecede katılımcılara, içerisinde mini yastık ile kahve bulunan hediye paketleri takdim edildi.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 2019'da, her yönetim kuruluna en az iki kadın üye vermek için çalışacak

- Yönetim Kurullarındaki kadın sayısını artırmak için çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) "Her Yönüyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riski Fırsata Dönüştürmek" konularını konuşmak üzere bir araya geldi.

- Çoklu düşünmenin yanı sıra özellikle iş hayatına katılan yeni kuşakla çalışma konusunda kadınların daha başarılı olduğu vurgulanan programda YKKD de 2019 yılı hedefini, "ilgili paydaşlarla işbirliğini güçlendirerek her yönetim kuruluna en az iki kadın üye atanması için çalışmak olarak" belirledi.

Özellikle Y ve Z kuşağının çalışma hayatına katılması ile birlikte yöneticilik ve liderlik anlayışı da yeniden tanımlanıyor. Yeni kuşak, iş hayatında güçlü ilişkiler kuran, hiyerarşi uygulamayan, esnek ve çalışma arkadaşlarını karar sürecine katan yöneticiler istiyor.Kadınlar, çok yönlü düşünmelerinin yanı sıra, bu özellikler bakımından da erkeklerden daha başarılı. Dolayısıyla yeni kuşakla verimli çalışmak ve sonuç almak için yönetim kurulları ve karar mercilerindeki kadın sayısının artması gerekiyor. Tüm dünyada şirketler bu gerçeği görmüş ve aksiyon almaya başlamış durumda. Bankacılıktan otomotive, gıda sanayinden tüketici iletişime kadar pek çok alanda şirketler yönetimlerini kadınlara emanet etmiş durumda.

Ancak bu şirketlerin sayısı hala azınlıkta. Oysa, nüfusun yarısını oluşturan kadınların en üst karar noktası olan yönetim kurullarında var olması, kota sahibi ülkeler hariç tüm dünyada ancak yüzde 5 ile 15 arasında gerçekleşebiliyor.Bu nedenle Türkiye dahil pek çok ülke kadınların yönetim kurullarında daha fazla yer alması ve kararlara ortak olması için özel programlar geliştiriyor. Örneğin Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık şirketlerde yönetim kurullarında %25 kadın üye oranını öneriyor. 2012 yılından bu yana yönetim kurullarındaki kadın oranını artırmak için çalışan Yönetim Kurulu'nda kadın derneği, bugüne kadar 90 kadını yönetim kurullarına hazırladı ve bunların 47'si bu bir ya da daha fazla yönetim kuruluna atandı. Derneğin üçüncü dönem programında da 50 yeni kadın aday 18 aylık bir programın ardından yönetim kurullarına hazır hale gelecek.

YKKD'nin yeni adayları, üçüncü kuşak eğitim programı çerçevesinde 7 Aralık'ta Kanyon Joint İdea'da bir araya geldi. YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş moderatörlüğünde düzenlenen programda; Coca Cola Uluslararası Eski Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bozer, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, MY Executive Kurucu Ortağı ve YKKD Danışma Kurulu Üyesi Müge Yalçın ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tepar Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe yönetim kurulu üyeliğini, riski fırsata dönüştürmeyi ve çeşitlilik konularında görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Yeni kuşakla verimli çalışan kadınlar sayesinde şirketler kazanacak

YKKD'nin 2019 hedeflerinin de açıklandığı programın moderatörlüğünü üstlenen Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde ilerleme sağlamasının ön koşulunun, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi olduğunu vurguladı. Kocabaş, "Tüm dünya örneklerine baktığımızda görüyoruz ki, kadının ekonomik hayata daha çok katılımı, ekonomik büyüme ve kalkınmaya sıçrama etkisi yaratacak bir güçtedir. Bu nedenle biz 2019 yılı hedefimizi "her yönetim kuruluna en az iki kadın üye yerleştirmek" olarak belirledik" dedi.

Özellikle Y ve Z kuşağının çalışma hayatına katılması ile birlikte yöneticilik ve liderlik anlayışının tamamen değiştiğine vurgu yapan Kocabaş, yeni kuşağın, iş hayatında güçlü ilişkiler kuran, hiyerarşi uygulamayan, esnek, çalışma arkadaşlarını karar sürecine katan yöneticiler istediğini, kadınların da bu özellikler bakımından erkeklerden daha başarılı olduğunu belirtti. Kocabaş, şöyle devam etti:

"Yeni kuşak, açık fikirli, araştırmayı seven, pratik ve sonuç odaklı insanlardan oluşuyor. Erkeklere oranla daha yaratıcı, esnek, dert dinleyen, değişime kolay uyum sağlayan mücadeleci ve etrafına cesaret veren kadınlar, yeni nesille çalışma konusunda daha avantajlı durumda. Dolayısıyla yeni kuşakla verimli çalışmak ve sonuç almak için yönetim kurulları ve karar mercilerindeki kadın sayısının artması gerekiyor. Tüm dünyada şirketler bu gerçeği görmüş ve aksiyon almaya başlamış durumda. Biz de YKKD olarak 2019 yılında her yönetim kuruluna en az iki üye vermek, böylece şirketlerimizde dönüşümü hızlandırmak istiyoruz."

Her yönetim kuruluna iki değil en az üç kadın

YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş moderatörlüğünde düzenlenen programda; Coca Cola Uluslararası Eski Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bozer ise, yönetim kurulunda en az üç kadın olması gerektiğine dikkat çekti. Bozer, "Bir kişi zaten eziliyor, iki kişi bile fikrini kabul ettirmekte zorlanıyor. Azınlık psikolojisi alt etmek için en az üç üyenin kadın olmalısın gerekliliğini şiddetle savunuyorum. Çünkü eşitlik ancak o zaman sağlanıyor. O nedenle yönetim kurullarına kadın kotasının koyulması, misafir yönetim kurulu üyeliği gibi bir takım sonuç odaklı uygulamaların olması şart" diye konuştu.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, yönetim kurulu üyeliği için sorulması gereken sorunun "Ben buraya ne katarım değil, ben buradan ne alırım?" olması gerektiğini vurgulayarak, "Hayır'ları, meydan okumaları yönetmeyi ve soru sormaktan çekinmeyen insanlarla çalışmayı seven biriyim. En basit soruyu soracaksınız ki bambaşka bir perspektif açılsın. Bu sorunuz, büyük bir ihtimalle rehavet için olan yönetim kurulunu sarsacak ve farkına varılmayan birtakım gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacak" dedi.

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, yönetim kurullarında önemli olan çeşitliliğin, fikir çeşitliliği olması gerektiğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "Yönetim kurulunun görevi yönetimin yerine geçmek değil, onu yönlendirmek ve yaptığı işleri değerlendirmektir. Olası eksikleri yönetime göstermeli ve bu eksikleri gidermek adına yönlendirmelerde bulunmalıdır."

MY Executive Kurucu Ortağı ve YKKD Danışma Kurulu Üyesi Müge Yalçın, son dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aile şirketlerinin kendilerine başvurduğunu belirterek, "Sayılar henüz yüzlerce değil eme umut verici. Aile şirketleri bu konuda henüz işin başındalar. Çünkü esas istekleri yönetim kurullarının oluşturulması ve kurumsallaşma konusunda. Ancak halka açık olmayan şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeleri bazen tereddüt ediyor. O zaman biz onları yönetim kurulu danışmanı olarak konumluyoruz" şeklinde konuştu.

Tepar Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe, son yıllarda yönetim kurulunda kadın üyelerin artışına ilişkin sevindirici gelişmelerin olduğunu, ancak bunun henüz istenilen düzeyde olmadığını vurguladı. Yönetim kurullarına hayır diyen üyelerin alınmasının önemine değinen Tepe, şöyle devam etti: "Yönetim kurulunda herkes, patronun fikirlerine evet diyor. Biz de geçen yıl dedik ki, bize hayır diyen yönetim kurulu üyeleri bulalım. Ancak, şunu net olarak ifade etmek gerekiyor. O hayırlara egolarımızı bastırıp, "bir de bu açıdan bakalım" diyecek açıklıkta olmadığımız sürece fayda göremeyiz."