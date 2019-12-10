Haberler » Sağlık » Yarım günde 45 bin topladı - Haberler

Yarım günde 45 bin topladı

Takipçileriyle yaptığı yüz binlerce liralık sosyal yardım kampanyalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Mehmet Berk Ergin, bu kez kalp hastası bir bebek için takipçileriyle yarım günde 45 bin topladı.

10.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:31Yarım günde 45 bin topladı

Sivas Valiliğinden alınan izinle, Yiğit Karademir bebek için sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya sonrası, 45 bin kira yarım gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergin, tüm takipçilerine teşekkür ederek "Kalp hastası Yiğit bebek de tamamlandı. Yarım günde 45 bin toplandı. İyi ki varsınız. 12 yıldır herkese yetişiyorsunuz. Hepinize minnettarım." dedi.

Yiğit bebeğin daha önce açık kalp ameliyatı geçirip, ciddi sorunlar yaşadığı ve Acıbadem Hastanesinde yeni bir operasyon geçirip kalp kapak ameliyatı olacağı öğrenildi.

Mehmet Berk Ergin kimdir

Sosyal medyada yaptığı yüz binlerce liralık kampanyaları çok hızlı toplamasıyla dikkatleri çeken Mehmet Berk Ergin, 23 kasım 1994 tarihinde Bingöl'de doğdu. Anne tarafı Adanalı olan Ergin, Adana'da da uzun bir süre yaşadı. Çok genç yaşta üst düzey ulusal gazetelerde bir dönem yazarlık yaparak Türkiye'nin en genç köşe yazarı olarak tanınmaya başladı. Sosyal medyada edindiği kitleyle, çocukluğunda yaşadığı zorluklardan esinlenerek 2008 yılının başlarında sosyal medyada sosyal yardımlaşmaya yönelen Ergin, yaklaşık 2 milyon sosyal medya takipçisiyle sosyal sorumluluğun önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Eğitim, sağlık, gıda, kışlık ihtiyaçlar gibi sosyal çalışmalarla da yakından ilgilenen Ergin, aynı zamanda Valiliklerden alınan izinli kampanyalarda ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.


Mehmet Berk, Sağlık, Güncel

Kaynak: Bültenler

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

16:25 Jandarma ve sahil güvenlik ölüme yolculuğa 'dur' dedi - Haberler
16:24 Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" düzenlenecek - Haberler
16:23 Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü - Haberler
16:23 Siirt'te kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Haberler
16:22 Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü - Haberler
15:59 Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin YAP olacağı konuşuluyor - Haberler
15:56 Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu - Haberler
15:27 12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı - Haberler
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talep olursa Libya'ya asker göndeririz - Haberler
15:23 MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı - Haberler
10.12.2019 16:33:52