Yarım günde 45 bin topladı

Sivas Valiliğinden alınan izinle, Yiğit Karademir bebek için sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya sonrası, 45 bin kira yarım gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergin, tüm takipçilerine teşekkür ederek "Kalp hastası Yiğit bebek de tamamlandı. Yarım günde 45 bin toplandı. İyi ki varsınız. 12 yıldır herkese yetişiyorsunuz. Hepinize minnettarım." dedi.

Yiğit bebeğin daha önce açık kalp ameliyatı geçirip, ciddi sorunlar yaşadığı ve Acıbadem Hastanesinde yeni bir operasyon geçirip kalp kapak ameliyatı olacağı öğrenildi.

Mehmet Berk Ergin kimdir

Sosyal medyada yaptığı yüz binlerce liralık kampanyaları çok hızlı toplamasıyla dikkatleri çeken Mehmet Berk Ergin, 23 kasım 1994 tarihinde Bingöl'de doğdu. Anne tarafı Adanalı olan Ergin, Adana'da da uzun bir süre yaşadı. Çok genç yaşta üst düzey ulusal gazetelerde bir dönem yazarlık yaparak Türkiye'nin en genç köşe yazarı olarak tanınmaya başladı. Sosyal medyada edindiği kitleyle, çocukluğunda yaşadığı zorluklardan esinlenerek 2008 yılının başlarında sosyal medyada sosyal yardımlaşmaya yönelen Ergin, yaklaşık 2 milyon sosyal medya takipçisiyle sosyal sorumluluğun önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Eğitim, sağlık, gıda, kışlık ihtiyaçlar gibi sosyal çalışmalarla da yakından ilgilenen Ergin, aynı zamanda Valiliklerden alınan izinli kampanyalarda ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.