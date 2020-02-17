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Yarım kilo bonzai ile yakalandılar, 3 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli yarım kilogram bonzai ile yakalandı.

17.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:57Yarım kilo bonzai ile yakalandılar, 3 şüpheli adliyede
'ta ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli yarım kilogram bonzai ile yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Zanlılar S.E. (41), A.K. (38) ve M.Ç. (38)'yi takibe alan ekipler fiziki ve teknik takibin sonucu operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul'dan bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucuyu getiren zanlılar; şehir girişinde ekiplerce durduruldu. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen S.E., A.K. ve M.Ç.'nin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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