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Yarım torba kömürle tüm gün ısınıyorlar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde demirci ustası Sinan Ata'nın geliştirdiği "Tasarruflu soba" sanayi sitesinde bulunan işletmecilerinin ilgisini topluyor.

17.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:22Yarım torba kömürle tüm gün ısınıyorlar
'ın ilçesinde demirci ustası Sinan Ata'nın geliştirdiği "Tasarruflu soba" sanayi sitesinde bulunan işletmecilerinin ilgisini topluyor.
Tek bir devir daim pompasıyla çalışan ve yarım torba kömürle 300 metre kare alanı kalorifer petekleri vasıtasıyla tüm gün ısıtırken sıcak su ihtiyacını da karşılayabilen "tasarruflu soba", iş yerlerinde doğalgaz olmayan işletmelerin alternatif ürünü haline geldi.

Demirci ustası Sinan Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada geliştirdikleri sobanın doğalgazdan daha az maliyetli ve tasarruflu olduğunu savundu.
İşletmelerin bu ürüne yoğun rağbet gösterdiğini ifade eden Ata; "Sobamız 300 metre kare alanı yarım torba kömürle ısıtmakta. Kendi çevresinde ayrı bir sistemi var. Üst bölümü peteklerle alanı ısıtmaya yarıyor. Daha üstteki bölüm ise sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Sistemimiz sadece bir tane devir daim pompasıyla çalışıyor. Masrafı da fazla yok. Sanayi sitesinde doğalgaz olmadığı için böyle bir şey düşündük. Doğalgazdan daha az maliyetli ve tasarruflu."diye konuştu.
Sanayi sitesi esnafı Nedir Korkmaz ise işletmelerine kurdukları sobadan memnun olduklarını dile getirerek geliştirilen sistem sayesinde sıcak su ihtiyacını da karşıladıklarını kaydetti.

Adıyaman, Besni, Güncel

Kaynak: AA

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