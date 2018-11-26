Yarın 20 İsmi Daha Açıklayacak

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yarın Ankara
ve İzmir
adayları başta olmak üzere 20 belediye başkan adayı daha açıklayacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, yarın partisinin TBMM grup toplantısında Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın açıklaması beklenen iller ise şöyle:
"Ankara, İzmir, Balıkesir
, Sakarya
, Konya
, Muğla
, Trabzon
, Eskişehir
, Hatay
, Mardin
, Uşak
, Çanakkale
, Çorum
, Sivas
, Yozgat
, Karaman
, Muş
, Bingöl
, Çankırı
, Afyonkarahisar."
(İHA)
Cumhurbaşkanı,İzmir,Ankara,Recep Tayyip Erdoğan
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:11