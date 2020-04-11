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Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti

Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti Bursa'da yarın kurulacak bir pazar yerine, sokağa çıkma yasağı ilanından sonra vatandaşlar akın etti.

11.04.2020 01:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:43
Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti
BURSA - Bursa 'da yarın kurulacak bir pazar yerine, sokağa çıkma yasağı ilanından sonra vatandaşlar akın etti. Pazarcı esnafın akşamdan hazırlık yaptığı tezgahlar adeta yağmalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın büyükşehirlerde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından tüm Türkiye sokaklara döküldü. Fırınlar başta olmak üzere, market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bursa'nın Gürsu ilçesinde her cumartesi açılan pazara vatandaşlar yasağın ardından akın etti. Pazarcı esnafın yarın için hazırlık yaptığı tezgahlar birden vatandaşlarla doldu. Gürsu Belediyesi görevlileri ise hoparlörden sosyal mesafe ile ilgili sık sık duyurular yaptı. Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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