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Yarın Berat Kandili

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.

06.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:06
Yarın Berat Kandili
Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.
Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek.
Ayrıca TRT 1'de "Kandil Özel" özel programı yayınlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kandil Dağı, Güncel
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