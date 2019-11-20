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'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle öğrenciler Tarihi Alanı gezdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında, Van ve Ağrı'dan gelen öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi.

20.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:21'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle öğrenciler Tarihi Alanı gezdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında, ve 'dan gelen öğrenciler, Tarihi Yarımadası'nı gezdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, Gençlik ve Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle de hayata geçirilen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında, Van ve Ağrı'dan gelen öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda şehitlikleri ziyaret etti. Savaş alanlarını gezdi. Şehitlikleri ziyaret eden ve savaş alanlarını gezen öğrencilere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Kaşdemir, öğrencileri, Tarihi Alan hakkında bilgilendirdi.'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle, öğrencilerin gelişen dünyayı daha yakından tanıması, kariyer hedeflerine yön verebilmesi ve hayallerine bir adım daha yaklaşması hedefleniyor.



Gelibolu, Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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