Haberler » Güncel » Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı

Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

19.10.2019 10:19Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

07.00-14.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.


- İstanbul

29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34 Çorlu'da sis etkili oldu
10:28 Türk eğitim gönüllüleri Afrika'da
10:32 İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi
10:31 Ressam Özdemir Altan Galeri Ark'da
10:30 Kaymakam Sayın, okul servislerini denetledi
10:29 - İran'da Türk Öğrenciler Bir Araya Geldi
10:24 İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı
19.10.2019 10:35:25