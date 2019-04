Bugün Miraç Kandili! Miraç Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur?

Miraç Kandili, 2 Nisan Salı akşamı iştiyakla, coşkuyla idrak edilecek. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gecenin manevi havası ile birlikte camilerde ihya edilecek olan Miraç Kandili müminleri heyecanlandırdı. Bu yüzden Miraç Kandili ne zaman oruç tutulur, Miraç Kandili orucu hangi gün tutulur, Miraç Kandili orucu kaç günü tutulur ve Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir merak edilip araştırılıyor. Bu soruların cevapları ile birlikte Miraç Kandili'ne dair merak edilenler haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Miraç Kandili gibi mübarek gün ve geceleri ibadetle geçirmek önemlidir. Bu yüzden alimler tarafından tavsiye edilen, gecesi dua ve ibadetle geçirilmesi, gündüzü ise oruçla. Fakat burada oruç tutarak geçirilmesi gereken gündüz, Miraç Kandili öncesi mi sonrası konusunda tereddüde düşülüyor. Gündüzü olarak kastedilen, 2 Nisan Salı Miraç Kandili için, ertesi gün, yani 3 Nisan Çarşamba günüdür. Fakat Salı ve Çarşamba günü iki gün de oruç tutulabilir.

MİRAÇ HADİSESİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac, arapçada kelime karşılığı yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. Miraç Kandili, 8 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Miraç hadisesi, Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz gece vakti Kâbe'den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa (AS), Musa (AS), Zekeriya (AS) ile buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Miraçta Hz. Muhammed'in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül Münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer.

Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binekle Cebrail(as) ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna ki buna İsra denilir.

Daha sonra yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşması, burada Cebrail'i arkada bırakıp Refref denilen binekle Allah'ın huzuruna varıp O'nu yakînen müşahede etmesi ve zaman–mekân üstü konuşması olaylarına Miraç denilir.

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili, Peygamberimizin Allah'ın huzuruna çıkması ve sonrasında beş vakit namazın farz olarak kabul edilmesi açısından çok önemlidir. Bu geceyi değerlendirmek için;

Gecesinden bolca nafile namaz kılınması, Gündüzü ise oruçla geçirilmelidir. Kur'ân–ı Kerim okumalı, Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, Tefekkürde bulunulmalı, Tevbe ve istiğfar edilmeli, Zikir yapılmalı, Evrad ü ezkarda bulunulmalı, İsim isim anılarak tanıdıklarımıza dualar etmeli ve İmkan dahilinde kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

İSRA VE MİRAÇ İLE İLGİLİ AYETLER



"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hak­kıyla görendir." (el-İsrâ, 1)

MİRAÇ'TA PEYGAMBERİMİZE VERİLEN ÜÇ ŞEY

Bu vahyin mâhiyetinin ne olduğu, şu şekilde açıklanmıştır:

1- Namaz: Miraç'taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hz. Peygamber, Mûsâ'nın (a.s.) tavsiyeleriyle Cenâb-ı Hakk'a mürâcaat etmiş ve başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan namaz, beş vakte indi­rilmiştir. Bununla birlikte Cenâb-ı Hak, bire on vererek, beş vakti kılana elli vaktin ecrini ihsân edeceğini bildirmiştir.

2- Allâh Resûlü'ne hitâben:

"Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" diye buyrulmuştur. (Râzî, XXVIII, 248)

3- Bakara Sûresi'nin son iki âyet-i kerîmesi vahyedilmiştir.