Yarından Sonra filmi konusu nedir? Yarından Sonra oyuncuları ve Yarından Sonra özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Yarından Sonra filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yarından Sonra filmini izleyecek olanların merak ettiği Yarından Sonra konusu nedir, Yarından Sonra oyuncuları kimler ve Yarından Sonra özeti gibi konuları inceliyoruz.

YARINDAN SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İklim bilimci Jack Hall, kutuplarda araştırma yaparken buz katmanının kırılıp inceldiğine tanık olur. Bunun nedeni küresel ısınmadır. Dünya, dondurucu bir buzul çağına girmek üzeredir. Uluslararası konferanslarda binlerce bilim insanı gibi Jack de bu önemli konuyu dile getirmekte ancak ortaya çıkması beklenen toplumsal bilinç bir türlü belirmemektedir. Jack'e göre dünyanın iklim dengesi, Kuzey Atlantik'teki akışa göre ayarlanmaktadır. Kutuplarda, küresel ısınma yüzünden eriyen buz kütlelerinin oluşturduğu soğuk sular, Kuzey Atlantik'teki ısı dengesini bozmakta ve tuhaf iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. Jack'in amacı, olası felaketler başlamadan ve dünyanın başına bela olmadan önce New York'ta yaşayan oğlu Sam'e ulaşmak ve yakında suların altında kalacak olan büyük şehirden oğlunu kurtarmaktır.

YARINDAN SONRA OYUNCULARI VE KADROSU

Yarından Sonra Yönetmen: Roland Emmerich

Yarından Sonra Oyuncular: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders

Yarından Sonra Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yarından Sonra Yapım Yılı: 2004 (124 dk)

Yarından Sonra Senaryo: Roland Emmerich, Jeffrey Nachmanoff

Yarından Sonra Yapımcı Firma: Twentieth Century Fox Film Corporation

Yarından Sonra Yapım Ülkesi: ABD

Yarından Sonra Orijinal Dil: İngilizce, Japonca, Fransızca

Yarından Sonra Orijinal Adı: The Day After Tomorrow