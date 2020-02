"Yarını Kodlayanlar" projesinin Denizli eğitimleri tamamlandı. 2017 yılında dahil olan ve Alzheimer hastaları için akıllı kapı yapan öğrenciler Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, mezun oldukları okulda düzenlenen eğitime "konuk eğitmen" olarak katıldı.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi Denizli eğitimleri ile devam etti.Yarını Kodlayanlar Gönüllü Eğitmeni Yasin Köse'nin denetiminde gerçekleştirilen ve 15 öğrencinin katıldığı eğitimde, projenin önceki dönem öğrencilerinden Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, kodlama konusundaki deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Vakıf olarak, daha iyi bir gelecek için çocukların eğitimine destek olma düşüncesinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Dördüncü yılına giren projemize katılan öğrencilerimizin her geçen gün yeni başarı hikayelerine imza attıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz.Projemize Denizli'den katılan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe de ulusal düzeyde elde ettikleri başarılarla bize büyük bir gurur yaşattı. Bugün artık kodlama konusundaki deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşabilir hale gelen bu çocuklarımızın başarısı, bizi ülkemizdeki diğer çocuklara da ulaşma ve projemizin erişimini artırma konusunda motive ediyor. Çocuklarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.""60 ilde 462 gönüllü eğitmenimiz ile 43 bini aşkın çocuğumuza ulaştık"Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da geleceğe yatırım yapmak için sürdürülebilir kalkınmanın önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttükleri "Yarını Kodlayanlar" projesinde, bugüne kadar 60 ilde 462 gönüllü eğitmenleri ile 43 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını bildirdi.Hazır, şu değerlendirmelerde bulundu:"Çocuklarımızı kodlama ile buluştururken, ortaya çıkan başarı hikayeleri ile çocuklarımızın kurdukları hayallerine ulaştıklarını, analitik düşünme becerisi kazandıklarını ve kodlamayı hayatlarında ve çevrelerinde karşılaştıkları sorunların çözümünde bir enstrüman olarak kullanmaya başladıklarını görmek bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Projemize Denizli'den katılan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe'nin başarıları da bizleri gururlandırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Kooperatifçilik Hackathonu'nda kendilerinden yaşça büyük bireylerden oluşan gruplara karşı mücadele ederek mültecilere yönelik olarak geliştirdikleri istihdam fikriyle Türkiye 4'üncüsü olma başarısı gösteren ve kendi tasarladıkları ve kodladıkları elektronik devrelerle Alzheimer hastaları için akıllı kapı yapan başarılı öğrencilerimizi kutluyor; halihazırda hazırlandıkları Uluslararası Olimpiyatlar'da kendilerine başarılar diliyorum."Alzheimer hastaları için akıllı kapı yaptılarVerilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar" projesine 2017 yılında dahil olan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, projenin gönüllü eğitmenleri Yasin Köse ve Makbule Çavuş'tan eğitim ve mentorluk aldı.Denizli'de okudukları ortaokulda ilk kulüplerini kuran Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, daha sonra burada Habitat Derneği'nin de desteğiyle okul arkadaşlarına yönelik kodlama eğitim ve etkinlikleri düzenledi.Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği ve yaş ortalamasının 27 olduğu Sosyal Kooperatif Hackathonu'nda tek ortaokul grubu olarak yer alan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, mültecilerle ilgili istihdam fikriyle Türkiye 4'üncüsü oldu.Ayrıca, kendi tasarladıkları ve kodladıkları elektronik devrelerle Alzheimer hastaları için akıllı kapı yapan başarılı öğrenciler, C# diliyle yazdıkları ve tasarladıkları "The Golden Ball (Altın Top)" oyunuyla da büyük ilgi gördü.Halihazırda fen lisesinde okumakta olan, aynı zamanda masaüstü ve mobil oyun geliştirmeye devam eden Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, bir yandan da Uluslararası Olimpiyatlar'a hazırlanıyor.Hedef 100 bin çocukProje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.Ağustos 2016'dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.