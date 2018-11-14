Yarının Eğitim Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

Eğitimde başarılı olmuş ülkeleri incelemek amacıyla her yıl bir zirve organize eden Yarının Eğitimi Platformu, profesörler, rektörler, uzmanlar, siyasetçiler ve yazarlar ile eğitim camiasını bir araya getirerek dünyanın eğitim sisteminde izlediği yeni yönelimlerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Sorunların değil, çözümlerin konuşulacağı bu zirvede Güney Kore'den üst düzey eğitim uzmanları ve politika yapıcılar eğitimde başardıkları mucizenin sırlarını paylaşacak

Eğitimin ekonomi üzerindeki etkisi, öğrenme ve eğitimde güncel konular ve gelişmeler, eğitimde 4.0 ve geleceğin eğitimi, 21. yüzyılda eğitim yöneticiliği, öğretmenlik ve dijital dünyaya uyum, uluslararası eğitim modelleri ve sürecin nasıl yönetildiği gibi eğitime dair çok önemli konular Yarının Eğitimi Zirvesi'nde irdelenecek. Güney Kore eğitim uzmanları ise eğitimde elde ettikleri başarıların tüm detaylarını anlatmak için zirvenin konuk ülkesi. Acıbadem Okulları'nın isim sponsorluğunda düzenlenen bu büyük buluşmada, Güney Kore'nin dünya lideri ülkelerle yarışan teknolojisinin arkasındaki eğitimi ve imkanları da masaya yatırılacak.

Sorunların değil, çözümlerin konuşulacağı ve yarınların eğitiminin tartışılacağı zirvenin başlamasına ise sayılı günler kaldı. Geçen yıl Finlandiya Eğitim Bakanı Krista Kiuru'nun katılımıyla Finlandiya eğitim modelinin konuşulduğu zirvenin bu yılki konuk ülkesi eğitimde mucizelere imza atan Güney Kore. Güney Kore'den üst düzey eğitimciler ve politika yapıcıların katılacağı Yarının Eğitimi Zirvesi'nde profesörler, rektörler, uzmanlar, siyasetçiler ve yazarlar Kore eğitimine dair her şeyi aktarmak için İstanbul'a geliyor. Eğitim camiasının da heyecanla beklediği zirvede mevcut eğitim sistemimiz, yarının eğitiminin nasıl olacağı konusunda bilgi alışverişi yapılacak.

Konuşmacılar arasında Güney Kore'nin eski Başbakan Yardımcısı Lee JaeJoung, Sınır Tanımayan Eğitimciler Platformu Başkanı Prof. Dr. Ki Seok Kim, Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sang Duk Choi, Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee, Türk-Kore Dostluk Derneği Kurucusu Hee Soo Lee, Seul İl Eğitim Müdürü Cho Hee Yeon, Güney Kore Çocuk Bakımı ve Eğitimi Enstitüsü'nden Mugyeong Moon, Güney Kore Hanyang Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lee Hee Soo bulunuyor.

Türkiye'den ise zirvenin davetlileri arasında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un de yer almasının yanı sıra Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ve Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel de bu büyük buluşmada deneyimlerini paylaşacak.

Güney Kore'nin Rüya Okulu ve Köy Eğitimi Anlatılacak

Şimdilerde Gyeonggi Bölgesinin İl Eğitim Müdürlüğü yapan Güney Kore'nin eski başbakan yardımcısı Lee Jaejoung, Yarının Eğitimi Zirvesi'nde 'Rüya Okulu ve Köy Eğitimi' başlığıyla yapacağı konuşmasında Kore'nin eğitimde elde ettiği başarıları ve dünden bugüne yaşadığı dönüşümleri bu zirvede katılımcılarla paylaşacak.

Eğitime dair çeşitli ülkelerde konuşmalar yapan, Seul Ulusal Üniversitesi ve Wisconsin Üniversitesi'nde eğitim politikası, müfredat ve eğitim üzerine çalışmalar yürüten Profesör Dr. Kim Ki Seok, eğitimin ekonomi üzerindeki etkisinden yola çıkarak Güney Kore'nin yaşadığı dönüşümü aktaracak.

Güney Kore'nin eğitiminde son 40 yıldır etkin bir kurum olan Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü'nün başkan yardımcılığı görevini yürüten Dr. Sang Duk Choi ise zirvede Güney Kore'de Eğitim ve Kalkınma'nın ülke üzerindeki etkisi üzerine bir konuşma yapacak.

Türk Askerinin Güney Kore'de Açtığı Ankara Okulu Anlatılacak

Hanyang Üniversitesi'nin Kültürel Antropoloji bölümünde Profesör ve Üniversite Müzesi'nin direktörü olan Prof. Dr. Hee Soo Lee ise Kore Harbi zamanında Kore'nin eğitim arzusunun bitmeyişi ve o dönemlerde Türk askerlerinin açtığı Ankara Okulu hakkında yapacağı sunumuyla 2. Yarının Eğitimi Zirvesi'nde bizlerle olacak.

Seul İl Milli Eğitim Müdürü Cho Hee Yeon, Güney Kore'de eğitime dair yaptığı çalışmaları ve 21. yüzyılda nasıl bir eğitim modelinin olması gerektiğini Kore modeliyle aktarmak üzere bir konuşma yapacak. Okul öncesi eğitimde dünyaca ünlü isimlerden birisi olan Dr. Mugyeong Moon ise Güney Kore'de okul öncesi eğitim ve uygulamalarla ilgili ipuçlarını konuklarıyla paylaşacak.

Yarının eğitimi adına eğitim camiasına yeni ufuklar açmak isteyen Yarının Eğitimi Platformu, 'geçmişin birikimi, geleceğin eğitimi' mottosuyla her yıl geleneksel hale getirerek bu değerli etkinlikleri katılımcılarla bir araya getirmeyi sürdürmek istiyor.