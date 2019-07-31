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Yarış atlarına Van Gölü'nde antrenman yaptırıyor

Van'ın Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan İzzet Şevketoğlu, Van Gölü'nde yüzdürüp, sahillerde antrenman yaptırdığı atları, birçok ilde düzenlenen yarışlara gönderiyor.

31.07.2019 12:17 Yarış atlarına Van Gölü'nde antrenman yaptırıyor
Van'ın Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan İzzet Şevketoğlu, Van Gölü'nde yüzdürüp, sahillerde antrenman yaptırdığı atları, birçok ilde düzenlenen yarışlara gönderiyor.
Erciş sahiline getirdiği yarış atlarını önce kumsalda gezdiren Şevketoğlu, daha sonra suyu sodalı olan Van Gölü'nde bir süre yüzdürüyor.
Yarışlarda sakatlanan atları da tedavilerinin ardından form tutması için Van Gölü'ne getiren Şevketoğlu, her gün sahilde yaptırdığı antrenmanlarla atların yarışlara hazır hale gelmesini sağlıyor.
Şevketoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlara sürekli antrenman yaptırarak yarışlarda başarılı olmalarını sağlamaya çalıştığını söyledi.
Atları ilçedeki Deli Çay'da serinlettikten sonra Van Gölü'nde yüzdürdüğünü belirten Şevketoğlu, şöyle konuştu:
"Van Gölü suyunun tuzlu ve sodalı olması atların derilerinin sertleşmesini sağlıyor. Bu, deri altı hastalıklarına iyi geliyor ve deri üstü yaralarını çabuk iyileştiriyor. Sakatlanan atlar da tedavinin ardından suda yüzerek ve kumda koşarak daha kolay form tutuyor. Burası atların koşmasını engelleyen hastalıklara iyi geliyor. İlçede 10'dan fazla aile bu işi yapıyor. Arkadaşlarımızın yetiştirdiği atlar hipodromlarda koşuyor. Başarılı olmaları için Van Gölü'nün kumsallarında hazırlıyoruz. Burada yetişen atlar güçlü kaslara sahip oluyor."

Van Gölü, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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