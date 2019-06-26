Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu

Bursa 'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Eskişehir 'de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 51 taydan 49'unun satıldığı açık artırmalarda 3 milyon 298 bin lira gelir elde edildi. Açık artırmada 'Yelsavuran' isimli tay, Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 320 bin liraya satın alındı.

EN DÜŞÜĞÜ 10 BİN LİRAYA SATILDI

'Asrın Pehlivanı' isimli tayın 210 bin liraya Bader Tarım'a satıldığı açık artırmada, 'Beratefe' isimli tay ise 200 bin liraya Anka Girişim Limited Şirketi tarafından satın alındı.

Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 2 taya ise alıcı çıkmadı.

Açık artırmayla satılan taylardan görüntüler;