26.06.2019 12:17
Haberler » Güncel » Haber

Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu

Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada, açık artırmayla satışa çıkarıldı. 'Yelsavuran' isimli tay, 320 bin liraya alıcı buldu.

Bursa 'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Eskişehir 'de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 51 taydan 49'unun satıldığı açık artırmalarda 3 milyon 298 bin lira gelir elde edildi. Açık artırmada 'Yelsavuran' isimli tay, Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 320 bin liraya satın alındı.

EN DÜŞÜĞÜ 10 BİN LİRAYA SATILDI

'Asrın Pehlivanı' isimli tayın 210 bin liraya Bader Tarım'a satıldığı açık artırmada, 'Beratefe' isimli tay ise 200 bin liraya Anka Girişim Limited Şirketi tarafından satın alındı.

Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 2 taya ise alıcı çıkmadı.

Açık artırmayla satılan taylardan görüntüler;

Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu
Kaynak: DHA
Karacabey , Eskişehir , Bursa , Ekonomi , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:02 "Kanola üretimi her geçen yıl artmaktadır"
13:00 10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTI, AZERİ SEVGİLİSİYLE YURT DIŞINA KAÇTI
13:00 Sulama kanalına düşen kişi boğuldu
13:00 Şehit oğlu için bugüne kadar 10 binlerce fidan dikti
12:56 Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
12:56 Marmaray, Suadiye- Erenköy arasında arıza yaptı! 1 yolcu panik atak geçirdi
12:56 Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha edildi