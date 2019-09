Aralarında milli sporcuların da bulunduğu Ağrı Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımı, otomobil lastiği, kazma ve balyozla çalışarak kış mevsiminde düzenlenecek yarışlara hazırlanıyor.Kış mevsiminde kayak merkezlerindeki pistlerin tozunu alarak birçok derece elde eden Ağrılı kayaklı koşu sporcuları, "olimpiyat kotası" hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.Haftanın belirli günlerinde Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarına gelen 30 sporcu, antrenörleri öncülüğünde asfaltta kondisyon ve teknik antrenmanın ardından, otomobil lastiği ve kazma kullanarak güce dayalı çalışma yapıyor.Ulusal ve uluslararası birçok başarıları bulunan sporcular, antrenmanlarını aralıksız sürdürerek yarışlar öncesi güç depoluyor."Hedef, Ağrı'dan olimpiyatlara 2 sporcu göndermek"Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Akif Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da çok başarılı sporcuların bulunduğunu söyledi.Başarı grafiğini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Demirkaya, şöyle konuştu:"Bu yıl hedefimiz Ağrı'dan olimpiyatlara 2 sporcu göndermek, bunu amaçlıyoruz ve kafaya koymuşuz. Belki biraz yolumuz meşakkatli ama zorluklar aşıldığı zaman zevk veriyor ve dahada eğlenceli oluyor. Şu an 4 sporcumuz milli takım kamplarında. Burada kayaklı koşu çocuk grubumuz da var. Onları öğleden sonra antrenmanlara alıyoruz. 30'a yakın sporcumuz var.""Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istiyorlar"Demirkaya, her sporcunun bir hedefi olduğunu hatırlatarak, bunun için yaz kış demeden çalıştıklarını dile getirdi.Kayaklı koşu branşında son 6 yılda 5 kez Türkiye Şampiyonu olduklarına işaret eden Demirkaya, "Antrenmanlara gelen sporcularımızın her birisinin birer hedefi var. Zaten birçoğu üniversitede okuyor. Dünya ve Balkan şampiyonlukları hedefleri var. Ülkemizi nasıl en iyi şekilde temsil edebiliriz hesabı içerisindeler. Biz bunları çocuklarımıza enjekte etmeye çalışıyoruz. Onlarda sağ olsunlar bizden aldıklarını sahaya yansıtıyorlar." diye konuştu.Milli sporcu Gökhan Alma ise hedeflerine odaklanıp Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda iyi bir şekilde temsil etmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.Yazın antrenman yaparak kış için güç depoladıklarını aktaran Alma, "Kazma ile toprağı kazıyoruz. Asfaltta tekerleklerle çalışarak güç antrenmanları yapıyoruz. Çünkü kış için güç depolamamız lazım. Yazın sıcak havada, kışında sıfırın altında 35 derecelerde çalışıyoruz ve zorlu geçiyor." ifadelerini kullandı.