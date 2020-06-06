Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu

Göçmen kuşların önemli sulak alanlardan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nde su miktarı artmasıyla flamingo yoğunluğu yaşanıyor.

06.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:16
Göçmen kuşların önemli sulak alanlardan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nde su miktarı artmasıyla flamingo yoğunluğu yaşanıyor.
Bin 463 hektarlık alana yayılan biyo çeşitliliğin yüksek olduğu Yarışlı Gölü, flamingoların Anadolu'daki vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor.
Flamingoların görsel bir şölen sunduğu göl, mevsimsel akan derelerle beslendiğinden yaz aylarında su seviyesi oldukça azalıyor.
Bu yıl yağışlarla su miktarı artan gölde çok sayıda flamingo geldi.
Sığ bir göl olan Yarış Gölü, bu özelliğiyle göçmen kuşların ve özellikle flamingoların rahat beslenmelerine olanak sağlıyor.
Göller Yöresi'nin karakteristik bir gölü olan ve uzaktan bakıldığında Tuz Gölü'nü andıran gölde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya göre göl ve çevresinde 141 kuş türü görülebiliyor.
Göl, küçük ve sığ bir göl olmasına rağmen kuş göç hareketliliği olduğu dönemlerde flamingoların yanı sıra kılıçgaga, angut, uzunbacak gibi çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Yarışlı Gölü’nde flamingo yoğunluğu

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilova, Burdur, Güncel, Haber

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