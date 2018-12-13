Yarışma Başlıyor

Amaç Bağımlılığa Karşı Bilinç

İşler yaptı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" her yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilmektedir.

Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır."

Konu Bağımlılık

"Yarışmanın konusu "bağımlılık" olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır. Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem görsel hem de edebi kategoride başvuru yapabilecektir.Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullara iletilecektir. Ayrıca afişler ve bilgiler yarışma ile ilgili web sitesi olansnsg.yesilay.org.tr adresinde de dijital olarak yer alacaktır. Öğrenciler eserlerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine 17 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir."

Birinciler Ödüllendirilecek

Yeşilay Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler; yarışma sonucunda İl düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde İl birincilerine 500 TL, ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 5.000 TL; ikinci olan katılımcılara 3.000 TL; üçüncü olan katılımcılara ise 1.500 TL ödül verileceğini belirterek öğrencilerin bu yarışmada hem yeteneklerini ortaya koymalarını hem de bağımlılık noktasında bilinçlenmeleri için katılım sağlamalarını istedi.