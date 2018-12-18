Yarışmacı Murat Özdemir Gözaltına Alındı

Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, el konulan papağan İstanbul
Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
Asayiş Büro,Beşiktaş
Kaynak: AA