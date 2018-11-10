Beyaz'ın İnceltilmiş Hali Kahkaha Tufanına Sebep Oldu

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Samet Duran'ın 40 kilo verdiğini öğrenen Beyaz, Acun Ilıcalı'dan kendisinin de yayında inceltilmesini istedi.

İNCELTİLMİŞ HALİNİ GÖSTERİNCE OLANLAR OLDU

O Ses Türkiye yarışmasında juri koltuğuna oturan ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, kahkaha tufanına sebep oldu. Sahneye çıkan yarışmacının kısa süre önce 40 kilo verdiğini öğrenen Beyaz, Acun Ilıcalı'dan kendisini ince göstermesini isteyince olanlar oldu. Beyaz'ın inceltilmiş halini ekranlara getiren Acun Ilıcalı, kahkaha tufanının kopmasına sebep oldu.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz bölüm başına 70 bin lira ücret alacağı ileri sürülmüştü. Öte yandan sürpriz bir şekilde O Ses Türkiye jüri üyeleri kadrosuna transfer edilen Beyazıt Öztürk'ün ise öteki jüri üyelerinden farklı olarak 90 bin lira ücret alacağının bilgisine ulaşılmıştı.