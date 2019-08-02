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Yarışmacının sözleri Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu!

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı, yarışmaya katılan yarışmacının annesine söylediği sözler sonrası duygusal anlar yaşadı.

02.08.2019 17:25
Yarışmacının sözleri Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu!

Akdeniz Üniversitesi'nde tarih okuyan ancak polis, hostes ve oyuncu olmak isteyen Dilara Tutkun, Müge Anlı'ya canlı yayında duygusal anlar yaşattı. Ailesinden övgüyle bahseden Tutkun, önce annesini ardından da Müge Anlı'yı ağlattı.

"SEN ONLARIN CANLARISIN"

İlk olarak kazandığı parayla ne yapmayı düşündüğünü anlatan Tutkun, İngilizce öğrenmek istediğini, yurt dışına gitmek istediğini ve annesinin sürekli yardım yaptığı birkaç yere yardım etmek istediğini belirtti. Öte yandan ailesi için de bir şeyler yapmak istediğini belirten Dilara Tutkun, sözlerine şu şekilde devam etti: "Onlar 23 yıldır maddi manevi destekteler. Sponsorlarım diyebilirim gerçekten." Ailesinin kendisi için birçok fedakarlık yaptığından da bahsetmesi üzerine Dilara Tutkun'un annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı ise, "Ailen senin sponsorun değil, sen onların canlarısın" diyerek annenin ağladığını fark etti. Bunun üzerine Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.


Akdeniz Üniversitesi, Müge Anlı, Polis, Magazin

YORUMLAR (6)
YARCAN: Timsah gözyaşları...bırak bu işleri müge anlı.
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KILÇIK: Denyo lardan yine alakasız siyaset yorumları. Yok yandaş yok candaş. Beğenmiyorsan beğendiğin kanali seyret kardeşim. Kadın başarısı kanıtlanmış sunucu. Yaz tatilinde yan gelip yatmıyor. Çalışkan insan, program teklifi cazipse neden reddetsin. Eleştirenlere al bu para sun programı de yatıya kalırlar. Ama boş çeneye iş yok.
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NAZZA: Ağlayınca baya yüksek prim alıyorlar sanırım
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MEMLEKETİM.: Bu soytarilar defolsun artik. Yandas medya yalaka insanlar. Yeminle sildim tüm kanallari. Belgesel kanallarindan baska yok.
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KILÇIK: Bende fox ve halk tv yi sildim. Beğenmiyorsan bakma. Bakmadığına görmediğine de yorum yapma.
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GÖZLERİMİZ DOLDU MÜGEEE: işiniz gücünü duygu sömürüsü
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