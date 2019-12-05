Haberler » Güncel » Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi - Haber

Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen Hadis okuma yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

05.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:31Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi
'nın ilçesinde düzenlenen Hadis okuma yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

İlçe Müftülüğünce, 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Programı kapsamında liseler arasında düzenlenen Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül verme törenine, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İl Müftüsü Veysel Işıldar, ilçe müftülük yetkilileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere Kaymakam Ahmet Özdemir tarafından çeşitli ödüller verildi. - MALATYA

Ahmet Özdemir, Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28 İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, YENİ "ÖZEL YOLCU SALONU" HİZMETE GİRDİ - Haber
12:28 Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu - Haber
12:28 Yusufeli Barajı ve HES'in güncel görüntüleri paylaşıldı - Haber
12:23 Erzincan'da Öğretmen Gelişim Atölyeleri devam ediyor - Haber
12:23 Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Caniyle karşı karşıyayız - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:30:54