Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

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Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.Düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve öykü yarışmalarında dereceye giren 8 öğrenciye, Kaymakam Zadeleroğlu tarafından çeşitli ödüller verildi.Zadeleroğlu, derece alan öğrencileri tebrik ederek, "Yarışmalarda hem okullarını hem de ilçelerini temsil ederek başarı elde etmeleri mutluluk verici. Biz de Kaymakamlık olarak derece elde eden öğrencilerimizi ödüllendirmek istedik. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.