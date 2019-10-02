MasterChef'e veda eden isim Bahri oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef, dün akşam 23'üncü bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda, yarışmacılar, film setine giderek İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu'ya yemek yaptı. Eleme heyecanının yaşandığı yarışmaya veda eden isim ise programa yeni katılan Bahri oldu.

ÜNLÜ OYUNCULARA YEMEK YAPTILAR

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 23. yeni bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu için MasterChef ekibi stüdyo dışına çıktı ve bir film setine gitti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ünlü oyuncular İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu için yemeklerini hazırladı.

ELEMEYE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Yarışmacıların yemeklerini tadan ünlü oyuncular, seçim haklarını kırmızı takımdan yana kullandı. Mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybedince takımdan Eda, Batuhan, Bahri ve Alican elemeye kaldı.

BAHRİ YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacılar birinci olmak ve MasterChef'te kalabilmek için Terkib-i Çeşidiyye yemeği ile safranlı pilav yaptı. Elemeye kalan Alican, Bahri, Batuhan ve Eda arasından, son ikiye kalanlar ise Bahri ve Alican oldu. MasterChef Türkiye'de 1 Ekim Salı akşamı elenen isim ise Bahri oldu.