Yarıyıl tatili ne zaman 2020? Sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı2019 - 2020 takvimine göre, ara tatillerini kullanan öğrencilerin 15 tatil olarak bildiği yarıyıl tatili Ocak ayının 20'sinde başlıyor. Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Birinci dönem ne zaman bitecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Eylül ayının başlangıcıyla okulları dolduran öğrenciler, yeni çalışma takvimi ile bir öğretim yılı içinde iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve eğitim sonu yaz tatili olarak toplamda 4 defa okula ara vermiş olacaklar. Yeni sistem bağlamında ilk ara tatil 18 Kasım'da başlayıp, 22 Kasım'da son buldu.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim - öğretim kurumlarında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı eğitim sisteminin daha verimli olabilmesi adına 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin; okula uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi gerçekleştirildi. Bunun sonucunda resmi olarak 9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sonlanacak. İkinci dönem ise 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak, 19 Haziran 2020 Cuma günü bitecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir dönemi geride bırakan MEB'e bağlı öğrenciler, ikinci dönem ara tatiline 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 10 Nisan 2020 Cuma günü bitecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemini 19 Haziran'da tamamlayan öğrenciler bu tarihten sonra 11 hafta sürecek yaz tatili sürecine girecekler. 2020-2021 yeni eğitim ve öğretim yılı ise 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.