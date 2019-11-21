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Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği

Ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olarak ödenecek.

21.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:08Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği
Ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olarak ödenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2019 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2019 yılı üretim sezonunda (10 Mayıs-31 ) üretilen ve satışı gerçekleştirilen yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olacak.
Ödemeler, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) aktarılacak. Üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankasına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca ödenecek.

Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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