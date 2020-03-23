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Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı

Yıllardır Müge Anlı'nın programında yorumculuk yapan 66 yaşındaki psikiyatrist Arif Verimli, koronavirüs kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmasının yasaklanmasıyla programa katılamadı.

23.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:31

Dünyayı etkisi altına alan ve 14 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye 'ye de sıçradı. Geniş önlemlerin alındığı virüse karşı 65 yaş üzerindekilerin ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Getirilen yasağa Müge Anlı'nın programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli de takıldı.

YAŞ ENGELİNE TAKILDI

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan programında kayıpları bulan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında 66 yaşındaki Arif Verimli'nin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yaş engeline katıldığını ve bağışıklık sisteminin çok zayıf olduğu için canlı yayına katılamayacağını anlattı.

Yaş engeline katılan 81 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Arif Verimli, 1 Haziran 1954 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Antalya'da bitirdikten sonra Üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu ve 1977 senesinde buradan mezun oldu.

Buradaki eğitiminin hemen ardından psikiyatri asistanı olarak Psikiyatri dalında yüksek lisans yaptı ve 1982 senesinde Psikiyatrist oldu. 1983 senesinde, askerlik vazifesinden sonra, zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Başasistan olarak atanan Verimli, 1994 senesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine getirildi. 2003 senesine kadar bu görevi sürdürdü.

Başhekimlik yaptığı dönemde kurduğu Evlilik Danışma Merkezi, UMATEM, 182 Umut Işığı Hattı, İntihar Müdahale Merkezi şuan hala hizmet etmektedir. 2004 senesinde emekli olan Verimli, 2005 senesinde Profesör unvanı aldı. 2005 - 11 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptıktan sonra halen muayenehanesinde serbest doktorluğa devam etmektedir.

Arif Verimli, şu sıralar Müge Anlı'nın ATV'de sunduğu "Tatlı-Sert" isimli programda danışman psikiyatr olarak görev alırken, Rahmi Özkan ise danışman avukat olarak görev yapmaktadır.

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Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı’nın canlı yayınına çıkamadı

Haberin Videosu :

81 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Etiketler : Müge Anlı, Türkiye, Magazin

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