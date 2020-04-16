Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm çekimlerine başlanıyor. Ancak yaş engeline takılan 77 yaşındaki başrol oyuncusu Zafer Engin kadroda yer alamayacak.

16.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:26

Koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasının ardından alınan tedbirler kapsamında birçok dizinin çekimleri durduruldu. Bunların başında gelen Arka Sokaklar dizisi ekibi ise gerekli önlemleri alarak çekimlere devam etme kararı aldı.

BAŞROL OYUNCUSU OLMAYACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak

SON STOK BÖLÜMÜ EKRANA GELDİ

Cuma akşamları yayınlanan dizi son stok bölümü ile ekrana geldi. Fakat dizinin yeni bölümleri için set ekibi ve oyuncuların yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı.

SET KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Arka Sokaklar dizisinin bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı onlarca kişinin yan yana çalışmak zorunda kaldığı dizi setlerinde çekimlerin bu kadar erken başlamasından şikayetçi oldu. Ve diziye şikayet yağdırdı.

Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar’ın çekiminde yer almayacak
Etiketler: Arka Sokaklar Dizisi, Koronavirüs, Türkiye, Magazin
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (6)
KUZEYİN UŞAĞI:yetti, artık gına geldi bu diziden.
Cevap Yaz 0 4
KUZEYİN UŞAĞI:ve aleyküm selam, hoş geldin sefa geldin kardeşim, sanada hayırlı günler, şimdiden hayırlı ramazanlar, sağlıcakla kal, ailenle sevdiklerinle beraber. sonsuz saygılarımla. . .
0 0
ZİYAA:selamun aleyküm, aynen kardeşim, hayırlı günler, şimdiden hayırlı ramazanlar, kal sağlıcakla ailenle beraber. . . saygılarımla. .
0 0
KRAL:paranız mı biiti arkadaş sizin 1 -2 ay çekim yapmayın nolcak zaten kaç senedir sürekli suçlu peşindes mahvoldunuz valla sayenizde istanbulda suç oranı nereedeyse biiti azcık sakin olun dinlenin. . mesut abi başında saç kalmadı valla sinirlene sinirlene. razı babayı hiç demiom zaten ama helal olsun adam önlemini almış. .
Cevap Yaz 3 1
ZİYAA:Ne diziymis la! Bi bitmedi gitti... 20 senedir yayinda...
Cevap Yaz 2 4
KUZEYİN UŞAĞI:selamun aleyküm, aynen kardeşim, hayırlı günler, şimdiden hayırlı ramazanlar, kal sağlıcakla ailenle beraber. . . saygılarımla. . .
1 0

Magazin Manşet

Haberler

Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Magazin
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Magazin
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Alp Navruz, yeni aşkıyla yürüyüşte yakalandı Magazin
Korona tedbirlerini hiçe sayan Alp Navruz, yeni aşkıyla yürüyüşte yakalandı
Kesenin ağzını açan Nusret, 25 bin hayranına hediye gönderiyor Magazin
Kesenin ağzını açan Nusret, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Karantinadaki Buse, eşine evde doğum günü sürprizi hazırladı Magazin
Karantinadaki Buse, eşine evde doğum günü sürprizi hazırladı
Sağlık çalışanlarından bahseden Zuhal Topal, gözyaşlarına boğuldu Magazin
Sağlık çalışanlarından bahseden Zuhal Topal, gözyaşlarına boğuldu
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Magazin
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Survivor Berkan’ın sevgilisiyle samimi pozları Instagram’da gündem oldu Magazin
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle samimi pozları Instagram'da gündem oldu
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Magazin
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Magazin ››Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 15:54: Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı - Magazin 15:46: Cole Moscatel, kapak yıldızı oldu - Magazin 15:21: Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak - Magazin 15:13: İrem Helvacıoğlu ile Eser Alp ayrıldı mı? - Magazin 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin