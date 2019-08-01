YAŞ kararları açıklandı (3)

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'nın aldığı kararlar yayımlandı.
Buna göre, Ege
Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu.
Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Orgeneral:
1- Abdullah Recep
2- İsmail Serdar Savaş
Tümgeneral:
1- Hakan Atınç
Tuğgeneral:
1- Ufuk Demirkılıç
2- Celalettin Bacanlı
3- Engin Durak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
Tümamiral:
1- Hasan Nihat Doğan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
1- Nihat Kökmen
2- Yılmaz Özkaya
Tümgeneral:
1- Ali Çetinkaya
Tuğgeneral:
1- Ahmet Biçer
2- İmdat Bahri Biber
3- Ersin Eser
Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Tümgeneral:
1- Gürsel Yüz
Tuğgeneral:
1- Erdoğan Baykal
2- Ali Ucarı
3- Orhan Aksoy
4- Hançeri Sayat
5- Erdal Şener
6- Süleyman Ertızman
7- Özgür Tör
8- Tevfik Erkan Olgay
9- Sırrı Yılmaz
10- Nerim Bitlislioğlu
11- Erdem Murat Tatlı
12- Coşkun Kaya
13- İsmail Güzeller
14- Bülent Temizer
15- Turan İnan
16- Mustafa Yaşar Arslanhan
17- Hasan Kaymaz
18- Kemal Kırış
19- Mustafa Barut
20- Osman Dirmencioğlu
21- Nadir Gündüz
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
Tuğamiral:
1- Bülent Olcay
2- Berker Emre Tok
3- Önder Çelebi
4- Ahmet Tunç Veyisoğlu
5- Cemal Özden Yazıcıoğlu
6- Cemalettin Bozdağ
7- Şafak Duruer
Hava Kuvvetleri Komutanlığı:
Korgeneral:
1- Muhittin Fatih Sert
Tuğgeneral:
1- Turan Toker
2- Alpay Aydoğan
3- Murat Islıoğlu
4- Cemal Balıkçı
(Bitti)