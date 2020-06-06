Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi

Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yediMERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.

06.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:56
Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının önlemek amacıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Mehmet Toprak, 2 liralık karsambaç tatlısı yemek istedi. Kar'ın üzerine çeşitli reçeller dökülerek yapılan tatlıyı yiyen Toprak'a polis ekipleri, 799 lira ceza kesti. Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, "Hayatımın en pahalı karsanbacını yedim" dedi. Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Toprak, Tarsus, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı’nda sona geliniyor Haber
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel’e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar Haber
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son görüntülerini paylaştı Haber
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Haberler››Güncel››Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:53: Keşan sahilindeki bazı çöp konteynerleri yakıldı - Haber 16:51: İnönü Kümbet Yeniköy'e yangın söndürme tankeri teslim edildi - Haber 16:50: Plajlar Kuşadası'nda doldu, Bodrum'da boş kaldı - Haber 16:50: Başkan Cabbar'dan bir doğum günü sürprizi daha - Haber 16:50: Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi - Haber 16:28: George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar - Haber 15:59: Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı - Magazin 14:29: Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı - Haber 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler