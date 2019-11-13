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Yaş meyve sebze ihracatı 10 ayda 1,5 milyar dolar kazandırdı

Türkiye'den bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı.

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10Yaş meyve sebze ihracatı 10 ayda 1,5 milyar dolar kazandırdı
'den bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ekim döneminde 130 ülkeye 2 milyon 716 bin ton yaş meyve sebze ihraç edildi.
1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolar gelir elde edilen yaş meyve sebze ihracatında 486 milyon 368 bin 852 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 190 milyon 825 bin 675 dolarla Almanya ve 125 milyon 640 bin 731 dolarla izledi.
Doğu Karadeniz'den de ocak-ekim döneminde 41 ülkeye, 119 milyon 200 bin 783 dolar karşılığı 208 bin 8 ton yaş meyve sebze ihraç edildi. Bölge ihracatında da 94 milyon 14 bin 898 dolarla Rusya ilk sırada yer alırken, 8 milyon 474 bin 601 dolarla Gürcistan ikinci ve 1 milyon 990 bin 16 dolarla Irak üçüncü oldu.
Bu dönemde Trabzon'dan 27 ülkeye 143 bin 607 ton yaş meyve sebze satılarak 103 milyon 613 bin 765 dolar gelir sağlandı. Kent ihracatında da 93 milyon 977 bin 339 dolarla Rusya lider ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 990 bin 16 dolarla Irak ve 1 milyon 550 bin 710 dolarla Ukrayna takip etti.
"İhracatımızın daha üst noktalara ulaşmasını ümit ediyoruz"
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında her dönem öncelikli pazarın Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.
İhracatta ülke ve ürün çeşitliliğinin arttığını dile getiren Gürdoğan, ihracatın daha üst noktalara ulaşmasını ümit ettiklerini belirtti. Gürdoğan, "Bir taraftan ana pazarımız olan Rusya'ya ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var." dedi.

Türkiye, Rusya, Irak, Ekonomi

Kaynak: AA

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