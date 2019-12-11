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Yaş meyve sebze ve mamulleri UR-GE projeleriyle hedef pazarlara ihraç edilecek

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, meyve sebze ve meyve sebze mamülleri sektörü için hazırladığı iki farklı UR-GE projelerini tanıttı.

11.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:04Yaş meyve sebze ve mamulleri UR-GE projeleriyle hedef pazarlara ihraç edilecek
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, meyve sebze ve meyve sebze mamülleri sektörü için hazırladığı iki farklı UR-GE projelerini tanıttı.

İhracatını sürekli arttırarak yıllık 900 milyon dolar seviyesine ulaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatını daha katma değerli hale getirmek için Hindistan, Çin, Güney Kore, Singapur, Malezya, Kanada ve Meksika başta olmak üzere hedef pazarlarda ortak pazarlama faaliyetleri yapmak amacıyla, iki UR-GE projesini birden başlatıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi URGE projelerinin, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin iki ana ihraç grubu olan yaş meyve sebze sektörü için "Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef ve Projesi" ve mamul sektörü için "İşlenmiş Meyve Sebze Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projesi" olacağı belirtildi.

Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlediği toplantıda UR-GE projeleri hakkında bilgi veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze sektöründe Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya'yı hedef pazar olarak seçtiklerini söyledi.

Hava Kargo ile ihracat 20 milyon doları aştı

Yaş meyve sebze ihracatının Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerine artması için Hava Kargo ile sevkiyatın hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Uçak, "Uzak pazarlara hava kargo ile ihracat maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yapıyoruz. Bu pazarlar için hava kargo ile ihracat olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir konudur. Şu an itibari ile hava kargo ihracatımız 20 milyon dolara ulaştı; bu UR-GE projeleriyle bunu daha yüksek seviyelere çıkarmayı ve hava kargo ile ihracatta 100 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Meyve sebze mamulleri ile ilgili ana ihraç pazarlarının Avrupa Birliği (AB) ve ABD olduğu belirten Uçak, "Meyve sebze mamulleri sektörlerimizde ise Hindistan, Çin, Kanada, Meksika gibi pazarlar potansiyel arz ediyor, umuyorum proje başladıktan sonra çıktılarını da almaya yavaş yavaş başlayacağız" diye konuştu.

UR-GE projesi sonrasında Türk kirazı Çin'e girdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2016-19 yılları arasında taze meyve sebze sektöründe taze kiraz ve üzüm özelinde başarılı bir UR-GE projesini geride bıraktığını hatırlatan Başkan Uçak, "Bu proje kapsamında özellikle Uzak Doğu ve Asya pazarında önemli ticari bağlantılar elde edildi. İlk UR-GE çalışmasını sektörümüz için bir başlangıç projesi olarak nitelendirebiliriz. Bu proje sonrasında Çin'e kiraz ihracatımız başladı ve beklentilerimizin üzerinde Çin'e kiraz ihraç ettik. UR-GE Projemizin başarılı olması için 32 firma güçlerimizi birleştirdik" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri UR-GE Proje Koordinatörü Ayhan Karabulut da, UR-GE projesinin Ticaret Bakanlığının en özel destek programlarından biri olduğunu belirterek, "UR-GE projesinde finansal desteğin yanı sıra firmaların birlikte hareket etme kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. UR-GE projelerinde ihracat yapan firmaları fiyat rekabetinin sıkıştığı pazarların dışına çıkarmanın yanında firmalara üretim maliyetlerini düşürecek yöntemlerin danışmanlığı da yapılıyor. Bu sayede 32 firmanın hem ürün hem pazar hem de bireysel rekabetçiliğinin artırılması sağlanacak; ayrıca projenin yüzde 75'i de devlet tarafından desteklenmektedir." diye konuştu. - İZMİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazarlar, Ege, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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